Кавай Леонард назвал причину поражения «Клипперс» в матче с «Наггетс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард считает, что спад атакующей эффективности привёл к проигрышу команды в пятом матче серии полуфинала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (105:111, 3-2).



«Думаю, игроки „Денвера“ нашли свой бросок. Мы сдали в этом аспекте. Наши атакующие действия вроде как остыли. У нас были хорошие возможности для атак. Просто мы их не реализовывали. Мяч не залетал в кольцо. Хотя следует отметить, что „Наггетс“ сражались на паркете, очень жёстко боролись. „Денвер“ забил несколько очень хороших бросков в самых важных моментах. Никола Йокич вышел и попал трёхочковый. Джамал Мюррей забил рискованный трёхочковый. У них просто получилось забить такие броски», — приводит слова Леонарда ASAP Sports.