Харден в четыре раза превзошел антирекорд Коби, Леброна, Дюранта и Джордана вместе взятых

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал 21 очко (2/11 с игры, 16/20 штрафных) и 10 передач.



Менее 20 процентов попадания с игры — один из худших результатов в истории плей-офф НБА. С 20 процентами попадания и менее Харден завершал матчи плей-офф уже восемь раз, что в четыре раза больше, чем у Коби Брайанта, Леброна Джеймса, Кевина Дюранта и Майкла Джордана вместе взятых, сообщает Fadeaway World.



11 сентября на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый матч полуфинальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 110:100. Таким образом, счёт в полуфинале конференции стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».