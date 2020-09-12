Леонард расплакался, когда увидел брата-морпеха. Ради него он отказался преклонять колено

Центровой «Майами Хит» Майерс Леонард расплакался, увидев в прямом эфире телеканала TNT брата, Бэйли Леонарда.



«Снова сюрприз, братишка, я здесь», — сказал брат Майерса.



«Мой братишка. Может быть, он сильнее меня, больше меня, но я уважаю его больше, чем кого-либо, кто живёт на этой планете. Брат — большая личность, с большим сердцем», — сказал Бэйли Леонард.



Напомним, Леонард не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Ленард остался стоять, приложив руку к сердцу. Спортсмен сказал, что решил поддержать военных США. Брат баскетболиста — морской пехотинец, воевал в Афганистане.



Преклонение колена стало одним из символов борьбы с расизмом в США и мире. При этом не все поддерживают такой жест.

Видео доступно на странице NBA on TNT в «Инстаграме». Права на видео принадлежат «Turner Broadcasting System», «Cable News Network».