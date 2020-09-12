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Баркли — игрокам НБА: вы получаете $ 300 млн в год, но никто из вас не помогает ветеранам

Баркли — игрокам НБА: вы получаете $ 300 млн в год, но никто из вас не помогает ветеранам
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы Чарльз Баркли рассказал, почему не даёт согласия на использование своего образа в спортивных симуляторах.

«Часто задают такой вопрос. Разработчики платят игрокам за то, что используют их образы, хотя они и так зарабатывают по 300 миллионов в год. Сказал, если дать мне немного денег, это никому не поможет. Пусть дадут миллион долларов старым игрокам НБА, и тогда я буду в видеоигре. Они ответили, что готовы платить нам столько же, сколько другим, на что я ответил, что отличаюсь от других.

Что касается этих других, не знаю, почему они берут деньги за использование их образов. Вы зарабатываете по $ 300 млн, но при это не помогаете ветеранам. Говорю о парнях, которые старше меня. Так что разработчики звонят мне каждый год и спрашивают, не передумал ли я. Но я сказал свои условия. Не участвую в видеоиграх, потому что они не дают денег возрастным ветеранам лиги», — приводит слова Баркли Fadeaway World.

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