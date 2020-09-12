«Зенит» крупно обыграл «Автодор» в последнем матче Кубка Невы

В Санкт-Петербурге завершился предсезонный турнир Кубок Невы, в котором принимают участие «Автодор», «Зенит» и ЦСКА. В последнем матче «Зенит» крупного обыграл «Автодор». ЦСКА стал победителем Кубка Невы, «Зенит» — второй, «Автодор» — третий.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Автодор» (Саратов) – 96:75 (32-25, 24-20, 14-16, 26-14).
«Автодор»: Квитковских 14+5 подборов, Петенев 14+2 перехвата, Михайловский 12+2 передачи, Старкс 10+3 подбора+3 передачи, Шакич 8+3 подбора, Мэйсон 6+7 передач+3 подбора, Гордон 5+7 подборов, Макиев 4+2 подбора, Минченко 2+1 блок-шот, Вздыхалкин, Бестужев.
«Зенит»: Риверс 21+4 подбора+2 передачи, Томас 13+7 подборов+2 передачи+1 блок-шот.
В понедельник, 14 сентября, в Санкт-Петербурге «Автодор» и «Зенит» проведут в закрытом режиме еще один контрольный матч.
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