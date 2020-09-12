Яннис Адетокунбо отписался от всех игроков «Милуоки» в «Инстаграме»
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо отписался от адресов всех одноклубников в «Инстаграме», сообщает Clutch Points.
Кроме того, Яннис отписался от официальной страницы «Милуоки» в этой соцсети. Действующий MVP НБА в данный момент подписан на девять адресов, три из которых принадлежат его братьям.
«Милуоки» завершил сезон-2019/2020 вылетом в серии второго раунда плей-офф Восточной конференции с «Майами Хит» (1-4). Яннис заявил о приверженности «Бакс». «Милуоки» не планирует обменивать Адетокунбо, даже если он откажется подписывать супермаксимальное продление контракта на $ 220 млн.
Адетокунбо станет неограниченно свободным агентом в межсезонье-2021. По информации СМИ, Янниса хотят заполучить «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит».
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