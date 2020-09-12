Жена Хауза отреагировала на дисквалификацию мужа за контакт с посторонней девушкой

Уитни Хауз, жена форварда «Хьюстон Рокетс» Дэньюэла Хауза, отреагировала на дисквалификацию мужа до конца сезона-2019/2020 за нарушение протокола безопасности НБА после контакта с малознакомой девушкой в «пузыре» Орландо, сообщает Fadeaway World.
«Что посеешь, то и пожнёшь», — написала Уитни Хауз в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Хауз дисквалифицирован до конца сезона-2019/2020 и не примет участия в матчах текущего розыгрыша плей-офф лиги, сообщает ESPN. Такое решение руководство НБА приняло после расследования, которое показало, что Хауз привёл в свой номер в «пузыре» постороннего человека, который находился там в течение продолжительного времени. Ранее СМИ сообщали, что речь идёт о девушке, которая делает игрокам тесты на коронавирус, и что Хауз провёл с ней ночь. Правила лиги позволяют приводить в «пузырь» только близких родственников.
На данный момент Хауз уже покинул лагерь в Орландо, при этом он отрицал факт нарушения санитарных правил НБА. «Рокетс» уступают «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-3) в серии полуфинала Восточной конференции НБА.
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