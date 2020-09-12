50 очков Букера и Тиммы на двоих помогли «Химкам» победить «Парму»

«Химки» провели товарищеский матч с пермской «Пармой». Команда из Московской области неудачно провела первую четверть, проиграв со счётом 18:21. Во второй десятиминутке уральская команда нарастила преимущество — 55:49. В третьей четверти «Парма» не упускала инициативу и оторвалась ещё на один балл — 77:70.
Но в заключительном игровом отрезке «Химки» сумели прибавить и вырвали победу — 93:90.
Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 29 очков, Янис Тимма собрал коллекцию из 21 очка, 7 передач, 6 подборов и 4 перехватов. У «Пармы» 24 очка набрал Роберт Джонсон.
Добавим, что «Химкам» в матче не смогли помочь новобранцы — защитник Эрик Макколлум, центровой Грег Монро и форвард Джордан Мики. Кроме того, из-за проблем со здоровьем не играли Стефан Йокич, Евгений Воронов, Сергей Карасёв и Алексей Швед.
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