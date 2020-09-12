Шендерович высказался об акции Black Lives Matter в НБА

Политический обозреватель Виктор Шендерович высказался о борьбе представителей НБА за расовое равноправие и о поддержке игроками движения BLM.
«В связи с недавней коллизией вокруг лозунга BLM — и длинными пояснениями его сторонников о том, что именно пишущие имеют в виду и в каком контексте это происходит, — я писал несколько месяцев назад: примечания мелким шрифтом — это для юристов. А лозунг — это то, что написано большими буквами. И значит он именно и только то, что в нём написано.
И если написанное вызывает такие чудовищные ассоциации (вплоть до совершенно расистских), не надо винить тех, у кого эти ассоциации возникли: они всего лишь прочитали то, что вы написали, не правда ли?
И вот смотрю полуфиналы конференций НБА. На майках игроков появились простые слова «Равенство», «Свобода», «Справедливость», «Реформа образования». Другое дело. Никаких возражений! Так бы и сказали с самого начала… Да, а жизни имеют значение — по-прежнему — все. И это стоит написать большими буквами, если не хочешь показаться расистом», — написал Шендерович на своей странице в «Фейсбуке».
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