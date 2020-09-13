Следующий сезон НБА начнется в 2021 году в «гибридном пузыре»
Исполнительный директор профсоюза игроков НБА Мишель Робертс рассказала, в каких условиях, вероятнее всего, пройдёт следующий сезон регулярного чемпионата.
«Думаю, у нас будет сезон, но не думаю, что он начнётся в декабре. Ожидаю, что у нас будет что-то вроде гибридного пузыря. Возможно, будет создано несколько пузырей на некоторое количество месяцев и для каждого дивизиона. Но говорить о том, чтобы поместить наших игроков в пузырь на весь сезон просто нереально.
Предполагаю, что некоторые арены откроются. Если повезёт, получим 25% от привычных поступлений от продажи билетов. Это оптимистический сценарий. Вместе с тем, не ожидаю, что мы сможем заполнять арены", — приводит слова Робертс New York Times.
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