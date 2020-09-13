«Лейкерс» разгромил «Хьюстон» и стал первым финалистом Западной конференции

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Сильнее в этом матче оказались номинальные хозяева паркета игроки «Лейкерс» – 119:96, этот результат позволил «Лос-Анджелесу» одержать победу в серии – 4-1.
Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 30 очков и совершивший 6 подборов и 5 передач.
Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс лёгкий форвард Леброн Джеймс, отметившийся дабл-даблом из 29 очков, 11 подборов и 7 передач. Ещё один дабл-дабл на счету Энтони Дэвиса – 13 очков, 11 подборов и 4 передачи.
«Лос-Анджелес Лейкерс» стал первым финалистом Западной конференции плей-офф НБА. Второй финалист определится в паре между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс» (3-2).
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