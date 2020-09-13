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«Лейкерс» разгромил «Хьюстон» и стал первым финалистом Западной конференции

«Лейкерс» разгромил «Хьюстон» и стал первым финалистом Западной конференции
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Сильнее в этом матче оказались номинальные хозяева паркета игроки «Лейкерс» – 119:96, этот результат позволил «Лос-Анджелесу» одержать победу в серии – 4-1.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 30 очков и совершивший 6 подборов и 5 передач.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс лёгкий форвард Леброн Джеймс, отметившийся дабл-даблом из 29 очков, 11 подборов и 7 передач. Ещё один дабл-дабл на счету Энтони Дэвиса – 13 очков, 11 подборов и 4 передачи.

«Лос-Анджелес Лейкерс» стал первым финалистом Западной конференции плей-офф НБА. Второй финалист определится в паре между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс» (3-2).

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
13 сентября 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 96
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Кузма - 17, Моррис - 16, Грин - 14, Дэвис - 13, Колдуэлл-Поуп - 10, Хортон-Такер - 9, Карузо - 5, Рондо - 3, Ховард - 3, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Макги, Смит, Уэйтерс
Хьюстон Рокетс: Харден - 30, Грин - 13, Уэстбрук - 10, Маклемор - 9, Риверс - 9, Такер - 8, Клемонс - 7, Гордон - 5, Ковингтон - 5, Кабокло, Кэрролл, Мба а Муте, Фразьер, Хаус, Чендлер
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