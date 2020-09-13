Леброн Джеймс установил феноменальный исторический рекорд НБА

35-летний американский лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, став одним из самых результативных игроков 5-й встречи полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» (119:96), отметился очередным статистическим достижением. Об этом информирует журналист Джастин Кубатко в «Твиттере».
Как отмечает источник, до этого сезона ни один игрок в возрасте 35 лет (или старше) не набирал в среднем 25 очков за игру, 10 подборов и 5 передач в серии плей-офф. Леброну удалось сделать это в каждой из двух серий плей-офф НБА 2020 года.
В игре с «Хьюстон Рокетс» Леброн Джеймс внёс самый значительный вклад в победу «Лейкерс», отметившись дабл-даблом из 29 очков, 11 подборов и 7 передач.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Милуоки Бакс»
- 13 сентября 2020
-
07:38
-
07:26
-
07:07
-
06:58
-
05:47
-
01:01
- 12 сентября 2020
-
23:13
-
22:39
-
21:44
-
21:38
-
21:20
-
21:08
-
20:30
-
19:33
-
17:59
-
16:53
-
15:49
-
14:23
-
14:18
-
12:52
-
11:56
-
10:38
-
10:11
-
10:06
-
09:59
-
09:51
-
09:47
-
09:40
-
08:25
-
07:40
-
06:58
-
04:29
-
00:32
- 11 сентября 2020
-
23:34
-
22:59