Леброн Джеймс установил феноменальный исторический рекорд НБА

35-летний американский лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, став одним из самых результативных игроков 5-й встречи полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» (119:96), отметился очередным статистическим достижением. Об этом информирует журналист Джастин Кубатко в «Твиттере».

Как отмечает источник, до этого сезона ни один игрок в возрасте 35 лет (или старше) не набирал в среднем 25 очков за игру, 10 подборов и 5 передач в серии плей-офф. Леброну удалось сделать это в каждой из двух серий плей-офф НБА 2020 года.



В игре с «Хьюстон Рокетс» Леброн Джеймс внёс самый значительный вклад в победу «Лейкерс», отметившись дабл-даблом из 29 очков, 11 подборов и 7 передач.

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