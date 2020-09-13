Кевин Дюрант объяснил постоянные провалы «Филадельфии»
Форвард «Бруклин Нетс», двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант поразмышлял о причинах провала «Филадельфии Сиксерс» в нынешнем сезоне.
«Трудно стать отличной командой, когда каждый год происходят изменения в составе. Это тяжело. «Филадельфия» возлагает слишком много надежд на молодых игроков в тот момент, когда нужно немного подождать», — цитирует Дюранта FadeAway World.
Напомним, руководство «Филадельфии Сиксерс» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Бретта Брауна. Боссы клуба пошли на такой шаг после вылета команды в плей-офф. 23 августа пенсильванцы проиграли четвёртый матч в четвертьфинальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс» и прекратили борьбу за титул.
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