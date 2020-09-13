Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили три рекорда XXI века в НБА

Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис обновили сразу три рекорда НБА в 5-м матче полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (119:96 в матче, 4-1 в серии).

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис — первая пара товарищей по команде, каждый из которых набирает в среднем по 25 очков и совершает 10 подборов за игру в серии плей-офф. Последнее подобное достижение датируется 1961 годом, когда Боб Петтит и Клифф Хоган установили этот рекорд за «Сент-Луис Хоукс» (сейчас «Атланта Хоукс») в финале НБА 1961 года. Информирует ESPN Stats & Info в «Твиттере».

Джеймс и Дэвис также набирают в среднем по 25 очков за игру и совершают не менее 10 подборов за игру в целом за этот плей-офф. Они присоединятся к тем же Петтиту и Хогану (1959) в качестве единственных товарищей по команде, которые в среднем в истории НБА набирают не менее 25 очков за игру и 10 подборов за игру.

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис вместе набрали 542 очка и совершили 212 подборов и 129 передач в своих первых 10 играх плей-офф. Единственные другие дуэты в истории НБА, которые отметились подобным достижением – это Оскар Робертсон — Джек Твайман и Элджин Бэйлор — Джерри Уэст, сообщает NBA Stats в «Твиттере».