Яннис встречался с руководством «Бакс» перед отпиской от клуба и партнёров в «Инстаграме»

Суперзвезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, который, по слухам, может покинуть клуб, в субботу, 12 сентября, наделал много шума после того, как отписался от одноклубников и команды в «Инстаграме».

Согласно информации Clutch Points со ссылкой на Yahoo Sports, в этот же день Адетокунбо провёл встречу с руководством «Милуоки Бакс». При этом источник не сообщает, о том, была ли запланирована эта отписка от партнёров независимо от встречи с руководством или же сама встреча подтолкнула игрока к данному решению, а может быть и вовсе это произошло случайно.

«Милуоки» завершил сезон-2019/2020 вылетом в серии второго раунда плей-офф Восточной конференции с «Майами Хит» (1-4). Яннис заявил о приверженности «Бакс». «Милуоки» не планирует обменивать Адетокунбо, даже если он откажется подписывать супермаксимальное продление контракта на $ 220 млн.



Адетокунбо станет неограниченно свободным агентом в межсезонье-2021. По информации СМИ, Янниса хотят заполучить «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит».