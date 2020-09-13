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Энес Кантер призвал Netflix удалить скандальный сериал о сексуализации детей

Энес Кантер призвал Netflix удалить скандальный сериал о сексуализации детей
Баскетбол / НБА 0

28-летний турецкий центровой «Бостон Селтикс» Энер Кантер выразил недовольство французским подростковым комедийно-драматическим фильмом от Netflix «Милашки» (Cuties). Об этом сообщает Clutch Points.

«Каждая четвёртая жертва секс-торговли — дети. Netflix, немедленно уберите этот фильм. Мы должны обучать и защищать нашу молодёжь, а НЕ эксплуатировать её. Мы ВСЕ должны работать вместе, чтобы ЗАКОНЧИТЬ торговлю людьми!» — написал Кантер в «Твиттере».

Судя по реакции в социальных сетях, большинство людей поддерживает мнение центрового «Бостона». Кантер и до этого часто использовал свою платформу в социальных сетях для обсуждения нескольких важных для него вопросов. Хотя в прошлом он подвергался критике за свою банальность, он не стесняется поднимать и действительно важные вопросы.

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