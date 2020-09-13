Леброн Джеймс отреагировал на победу Наоми Осаки на US Open

Суперзвезда «Лос-Анджелес» Лейкерс Леброн Джеймс остался в восторге от финала теннисного турнира US Open — 2020, в котором сошлись белорусская спортсменка Виктория Азаренко и представительница Японии Наоми Осака. Победу в матче со счётом 1:6, 6:3, 6:3 одержала 22-летняя японка.
«Великолепный камбэк! Поздравляю Наоми Осаку!» — написал Леброн в «Твиттере».
Победа Наоми Осаки, безусловно, велика не только для японцев, но и для афроамериканского сообщества. Во время соревнований Осака протестовала против расизма и социальной несправедливости, надев на лицо маску с именем Бреонны Тейлор и других жертв полицейского произвола.
Леброн Джеймс, «Лейкерс» и вся НБА боролись за одно и то же дело на протяжении всего перезапуска НБА, поэтому они, безусловно, будут рады видеть, что Осака получит ещё одну платформу, чтобы высказаться о различных проблемах в обществе.
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