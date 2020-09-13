Джеймс Харден высказался о провальном вылете «Хьюстона» из плей-офф НБА

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден прокомментировал очередной вылет «Хьюстон Рокетс» из плей-офф НБА.
«Этот результат очень и очень расстраивает. Но мы не собираемся сдаваться и будем идти дальше к цели. Мы будем продолжать расти, как команда, выстраивая игру вокруг меня и Рассела Уэстбрука», — цитирует игрока Clutch Points.
Напомним, что сегодня, 13 сентября, состоялся 5-й матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Сильнее в этой встрече оказались номинальные хозяева паркета игроки «Лейкерс» – 119:96. Этот результат позволил «Лос-Анджелесу» одержать победу в серии – 4-1.
Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал именно Джеймс Харден, набравший 30 очков и совершивший 6 подборов и 5 передач.
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