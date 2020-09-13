«Реал» легко обыграл «Тенерифе» и вышел на «Барселону» в финале Суперкубка Испании
Мадридский «Реал» стал вторым финалистом Суперкубка Испании по баскетболу, легко разобравшись с «Тенерифе» — 92:79 (23:18, 25:24, 22:17, 22:20). Встреча состоялась вчера, 12 сентября, на стадионе «Пабельон Инсулар Сантьяго Мартин» в Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна (Испания).
Руди Фернандес внёс наибольший вклад в победу «Реала» с 18 очками, в то время как Габриэль Дек и Энтони Рэндольф добавили в копилку «Королевского клуба» по 12 очков каждый.
У «Тенерифе» лучшую результативность продемонстрировал Марселиньо Уэртас, набрав 17 очков и сделав 5 передач.
В финале Суперкубка Испании «Реал» встретится с «Барселоной», которая одержала победу над «Басконией» (72:68).
«Реал» может завоевать трофей в третий раз подряд, в то же время у обоих претендентов по пять титулов обладателей Суперкубка Испании.
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