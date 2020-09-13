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Леброн Джеймс отреагировал на выход «Лейкерс» в финал конференции впервые за 10 лет

Леброн Джеймс отреагировал на выход «Лейкерс» в финал конференции впервые за 10 лет
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал выход своей команды в финал Западной конференции. В ночь на 13 сентября по московскому времени калифорнийцы закрыли серию с «Хьюстон Рокетс» (4-1) и впервые за 10 лет вышли в финал.

«Одна из причин, по которой хотел стать частью „Лейкерс“, заключалась в том, чтобы вернуть клуб туда, где он и должен быть, в борьбу за титул. Для меня честь носить одежду в цветах „Лейкерс“. Мы просто пытаемся стать продолжателями наследия и хотим играть в хороший баскетбол», — сказал Леброн в интервью, размещённом на странице Fadeawayworld в «Твиттере».

«Понимаю, через что довелось пройти поклонникам „Лейкерс“ за последние десять лет, пока команда не принимала участия в борьбе за титул. Я победитель, всегда им был и взял ответственность на себя», — сказал Леброн на видео, фрагмент которого размещён в «Твиттере» обозревателя Бена Голливера.

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