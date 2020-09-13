Майк Д'Антони прояснил своё будущее на посту главного тренера «Хьюстона»

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони после поражения в серии полуфинала Западной конференции с «ЛосАнджелес Лейкерс» выразил уверенность, что останется на своём посту в следующем сезоне.
«Я продолжу тренировать, уверен в этом. Придется забыть случившееся. „Рокетс“ — отличная организация. Хьюстон — отличный город, здесь отличные фанаты. Рассчитываю, что моя работа здесь будет продолжаться. Хотя никогда не знаешь, что будет», — приводит слова Д'Антони Clutch Points.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Сильнее в этом матче оказались номинальные хозяева паркета игроки «Лейкерс» – 119:96. Этот результат позволил «Лос-Анджелесу» одержать победу в серии – 4-1.
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