Медведев оценил потенциал «Зенита» в еврокубковом сезоне

Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев 12 сентября посетил презентацию нового состава баскетбольного «Зенита», которому предстоит стартовать в Единой лиге ВТБ и Евролиге. Медведев уверен, что команда способна решать высокие задачи в сезоне-2020/2021.

«Сейчас не время увеличивать бюджеты, поэтому мы остались в рамках прошлого года. При этом сократили расходы на высокооплачиваемых игроков. Глубина и качество состава БК «Зенит» по итогам лета не ухудшились. Наоборот, пришли новые яркие баскетболисты, которые хотят играть за команду. Конечно, когда формируется бюджет, учитываются годовая инфляция, курс валюты и прочие подобные факторы. Если говорить в эквиваленте, то бюджет не увеличился. Вести работу по трансферам в условиях карантина очень тяжело, но с другой стороны, появляются определенные возможности. Ряд европейских клубов тоже стали испытывать трудности – а кому сейчас легко? Но нам это позволило подписать ряд игроков.



Организация игры, состав, новый главный тренер Хави Паскуаль. Это тренер-победитель. На его счету победа в Евролиге. Наш новый спортивный директор (Манос Пападопулос), также имеющий победный опыт. Самое главное – командная химия, взаимоотношения игроков, которые мы уже видим на площадке. На Кубке Невы «Зенит» до последних секунд матча шел вровень с ультразвездным ЦСКА нового образца? И ЦСКА вообще не выпускал молодежь на площадку. Я думаю, мы будем давать бой любым соперникам. ЦСКА, «Химкам», «Локомотиву» и всем остальным. Евролига? У нас стоит задача выйти в плей-офф Евролиги. Мы не играем вторым номером и не сидим на замене», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».