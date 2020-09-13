Уэстбрук отреагировал на провал в плей-офф НБА

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук отреагировал на проигрыш команды в полуфинальной серии плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4), признавшись, что он разочарован результатом.

«Очень разочарован. Из-за коронавируса мне пришлось 21 день оставаться вне тренировочного процесса, в то время как в плей-офф нужно повышать уровень игры. Я же просто пытался вернуться в прежний ритм. Просто приходилось возвращаться в игру и быть уверенным, что я здоров. Это самое важное», — приводит слова Уэстбрука Clutch Points.

Напомним, «Рокетс» выиграли первый матч серии с «Лос-Анджелес Лейкерс», а затем потерпели четыре поражения кряду. В финале конференции «Лейкерс» встретятся с победителем пары «Клипперс» — «Денвер Наггетс».