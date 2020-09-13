В «Зените» ответили на вопрос, были ли сорвавшиеся трансферы из-за карантина

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что трансферы команды в межсезонье не срывались из-за карантина, а интерес к центровому Грегу Монро не соответствовал действительности.



«Был хотя бы один трансфер, который сорвался из-за проблем с карантином? Не было. Из-за проблем с перелетами у нас игроки, к сожалению, приезжали с опозданиями на предсезонный сбор. Это было. Очень сложно стало добираться. Прилетали с двумя-тремя пересадками. Иногда с ночевками. Где-то требовали сдавать дополнительные тесты на коронавирус, не хватало по нормам – приходилось сдавать, чтобы пройти контроль. Манос Пападопулос из Афин до Петербурга добирался 27 часов. Оказывается, от Афин до нас так «близко». А о перелетах ребят из США в Россию можно отдельную историю рассказать.



На самом деле, вести трансферы было проще, чем в прошлом году, потому что этим летом мы с самого начала вышли на рынок, как команда Евролиги. Предыдущая трансферная кампания проводилась под Еврокубок, и мы выступали, как команда Еврокубка. Того же Билли Бэрона хотели подписать еще в прошлом году, но он предпочел «Црвену Звезду», потому что она – клуб Евролиги. Очень жаль, Бэрон пригодился бы нам в прошлом сезоне. Более того, в матче Евролиги «Зенит» – «Црвена Звезда» Бэрон был одним из тех, кто принес победу нашим соперникам. Думаю, мы можем бороться за плей-офф Евролиги. Самое главное – здоровье. Теперь такое время, что можно потерять игрока даже без травм. Коронавирус. Причем бывают ложноположительные тесты, которые потом становятся отрицательными, но время уже потеряно. Все это очень сложно. Ждем окончательных протоколов регламентов Единой лиги ВТБ и Евролиги, чтобы добиться полного понимания, как играем в новом сезоне.

Монро? Грег Монро не рассматривался нами даже как кандидат. Его не было в нашем списке. Почему его связали с «Зенитом»? Наверное, так было нужно его агентам. Может быть, журналистам. Спросите те источники, которые публиковали сообщения о его переходе. Наш тренерский штаб и руководство клуба с большим уважением относится к Монро. Трудно было против него играть в Евролиге. Но в наш состав он не вписывался", — цитирует Церковного «Спорт день за днём».