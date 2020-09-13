Леброн Джеймс покорил достижения Робертсона и Карима, «Лейкерс» установили рекорд команды

Форвард Леброн Джеймс установил сразу два серьёзных достижения в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (119:96). Набрав в матче 29 очков, 11 подборов и 7 передач, он дошёл до отметки в 250+ очков, 100+ подборов и 80+ передач в первых десяти матчах одного розыгрыша плей-офф. Ранее такие показатели демонстрировал лишь легендарный Оскар Робертсон.

Кроме того, закрыв серию с «Хьюстоном», Леброн догнал Карима Абдул-Джаббара по количеству побед в сериях плей-офф. Теперь на его счету 37 победных серий. Больше только у Дерека Фишера (40) и Роберта Орри (39).

Что касается «Лейкерс», в решающем матче серии с техасцами «озёрные» реализовали 19 бросков с дальней дистанции. Это рекорд калифорнийцев по количеству реализованных трёхочковых в матчах плей-офф.