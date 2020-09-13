Леброн Джеймс покорил достижения Робертсона и Карима, «Лейкерс» установили рекорд команды

Форвард Леброн Джеймс установил сразу два серьёзных достижения в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (119:96). Набрав в матче 29 очков, 11 подборов и 7 передач, он дошёл до отметки в 250+ очков, 100+ подборов и 80+ передач в первых десяти матчах одного розыгрыша плей-офф. Ранее такие показатели демонстрировал лишь легендарный Оскар Робертсон.
Кроме того, закрыв серию с «Хьюстоном», Леброн догнал Карима Абдул-Джаббара по количеству побед в сериях плей-офф. Теперь на его счету 37 победных серий. Больше только у Дерека Фишера (40) и Роберта Орри (39).
Что касается «Лейкерс», в решающем матче серии с техасцами «озёрные» реализовали 19 бросков с дальней дистанции. Это рекорд калифорнийцев по количеству реализованных трёхочковых в матчах плей-офф.
- 13 сентября 2020
-
14:37
-
14:20
-
14:10
-
14:03
-
13:47
-
12:58
-
11:02
-
10:40
-
10:35
-
09:36
-
08:49
-
08:35
-
08:26
-
07:58
-
07:50
-
07:38
-
07:26
-
07:07
-
06:58
-
05:47
-
01:01
- 12 сентября 2020
-
23:13
-
22:39
-
21:44
-
21:38
-
21:20
-
21:08
-
20:30
-
19:33
-
17:59
-
16:53
-
15:49
-
14:23
-
14:18
-
12:52