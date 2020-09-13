«Хьюстон» может обменять Джеймса Хардена

Руководство «Хьюстон Рокетс» рассмотрит возможность обмена разыгрывающего защитника, лучшего игрока команды Джеймса Хардена, сообщает The Athletic.

У команды из Техаса нет манёвра в платёжной ведомости для усиления состава, при этом у «Рокетс» нет активов, которые могут пойти на обмен с целью приобретения сильных ветеранов. В этих условиях менеджмент клуба изучит возможность обмена Хардена.

Джеймс — 3-й номер драфта 2009 года. Первые три сезона в НБА провёл в составе «Оклахома-Сити Тандер», а позже был выменян в «Хьюстон». В составе техасцев в 2018 году стал MVP сезона. В регулярном чемпионате-2019/2020 принял участие в 68 встречах, набирая 34,3 очка, собирая 6,6 подбора и совершая 7,5 передачи.