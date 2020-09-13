Баркли потроллил Леброна: у него недостаточно волос, чтобы сделать хоть что-то

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли потроллил лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после встречи с «Хьюстоном». У Баркли спросили, почему Джеймс носит бандану.
«У Леброна недостаточно волос, чтобы сделать хоть что-то», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 5-й матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Сильнее в этом матче оказались номинальные хозяева паркета игроки «Лейкерс» – 119:96. Этот результат позволил «Лос-Анджелесу» одержать победу в серии – 4-1.
Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс лёгкий форвард Леброн Джеймс, отметившийся дабл-даблом из 29 очков, 11 подборов и 7 передач.
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