В ЦСКА назначили нового капитана команды
Форвард ЦСКА и сборной России Никита Курбанов был назначен новым капитаном московского клуба. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».
Ранее обязанности капитана команды выполнял Кайл Хайнс, покинувший ЦСКА в межсезонье. Хайнс продолжит карьеру в «Милане».
«Я теперь самый старший, а плюс к этому Хайнс и Воронцевич были капитаном и вице-капитаном команды. Готов к тому, что какие-то из их обязанностей лягут на мои плечи. Но загадывать наперёд, какие именно, мне не очень хочется. Время покажет», — говорил ранее Никита Курбанов.
Уилл Клайберн стал вице-капитаном команды.
Посмотреть фото можно в «твиттере» ПБК ЦСКА.
Ранее Владимир Гомельский предсказывал, что Курбанов может стать новым капитаном ЦСКА.
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