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В ЦСКА назначили нового капитана команды

В ЦСКА назначили нового капитана команды
Баскетбол / Евролига 0

Форвард ЦСКА и сборной России Никита Курбанов был назначен новым капитаном московского клуба. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».

Ранее обязанности капитана команды выполнял Кайл Хайнс, покинувший ЦСКА в межсезонье. Хайнс продолжит карьеру в «Милане».

«Я теперь самый старший, а плюс к этому Хайнс и Воронцевич были капитаном и вице-капитаном команды. Готов к тому, что какие-то из их обязанностей лягут на мои плечи. Но загадывать наперёд, какие именно, мне не очень хочется. Время покажет», — говорил ранее Никита Курбанов.

Уилл Клайберн стал вице-капитаном команды.

Посмотреть фото можно в «твиттере» ПБК ЦСКА.

Ранее Владимир Гомельский предсказывал, что Курбанов может стать новым капитаном ЦСКА.

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