«Хьюстон» выбрал приоритетного кандидата на пост главного тренера

«Хьюстон Рокетс» считает Джеффа ван Ганди приоритетным вариантом на позицию главного тренера команды, сообщает инсайдер Марк Стайн. Бывший главный тренер «Нью-Йорк Никс» ван Ганди работает комментатором и экспертом на телеканале ESPN.



Нынешний главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони в межсезонье после истечения контракта рассмотрит все варианты трудоустройства на рынке. «Индиана Пэйсерз» называется одним из наиболее заинтересованных в услугах Д'Антони клубов.



В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» накануне прошёл 5-й матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Сильнее в этом матче оказались номинальные хозяева паркета игроки «Лейкерс» – 119:96. Этот результат позволил «Лос-Анджелесу» одержать победу в серии – 4-1.