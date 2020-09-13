«Барселона» уступила «Реалу» в первом «класико» под руководством нового главного тренера

«Барселона» проиграла «Реалу» (67:72) в финальном матче Суперкубка Испании.
В составе «Реала» лучшую результативность показал аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо, на счету которого 21 очко, 4 подбора. Альберто Абальде (13 очков) и Габриэль Дек (11 очков) сумели покорить двузначную результативность. У «Барселоны» самым результативным стал тяжёлый форвард Никола Миротич — 22 очка, 7 подборов и 28 баллов рейтинга эффективности. Центровой Брэндон Дэвис записал на свой счёт 12 очков и 8 подборов, в активе разыгрывающего Ника Калатеса 11 баллов в графе результативности.
Каталонский клуб проводил первое «эль класико» под руководством нового главного тренера Шарунаса Ясикявичюса. Напомним, Ясикявичюс возглавил «Барселону» в межсезонье, сменив на этом посту Светислава Пешича.
- 13 сентября 2020
-
22:59
-
22:53
-
21:47
-
21:25
-
20:57
-
20:28
-
18:57
-
18:06
-
17:54
-
15:42
-
14:37
-
14:20
-
14:10
-
14:03
-
13:47
-
12:58
-
11:02
-
10:40
-
10:35
-
09:36
-
08:49
-
08:35
-
08:26
-
07:58
-
07:50
-
07:38
-
07:26
-
07:07
-
06:58
-
05:47
-
01:01
- 12 сентября 2020
-
23:13
-
22:39
-
21:44
-
21:38