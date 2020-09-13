«Барселона» уступила «Реалу» в первом «класико» под руководством нового главного тренера

«Барселона» проиграла «Реалу» (67:72) в финальном матче Суперкубка Испании.

В составе «Реала» лучшую результативность показал аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо, на счету которого 21 очко, 4 подбора. Альберто Абальде (13 очков) и Габриэль Дек (11 очков) сумели покорить двузначную результативность. У «Барселоны» самым результативным стал тяжёлый форвард Никола Миротич — 22 очка, 7 подборов и 28 баллов рейтинга эффективности. Центровой Брэндон Дэвис записал на свой счёт 12 очков и 8 подборов, в активе разыгрывающего Ника Калатеса 11 баллов в графе результативности.

Каталонский клуб проводил первое «эль класико» под руководством нового главного тренера Шарунаса Ясикявичюса. Напомним, Ясикявичюс возглавил «Барселону» в межсезонье, сменив на этом посту Светислава Пешича.

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