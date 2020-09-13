Шакил О’Нил станцевал под песню Моргенштерна

Шакир О'Нил, сын легенды НБА Шакила О'Нила, опубликовал на своей странице в «тиктоке» видео, на котором он и его отец танцуют под песню российского рэпера Моргенштерна «Ice».



Шакил О'Нил и его сын часто публикуют ролики со своими танцами.

Видео можно посмотреть на странице Шакира О'Нила в «тиктоке».

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.