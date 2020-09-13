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Мощный дабл-дабл Йокича помог «Денверу» сравнять счёт в серии с «Клипперс»

Мощный дабл-дабл Йокича помог «Денверу» сравнять счёт в серии с «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», в котором сильнее оказались номинальные хозяева паркета игроки «Денвера» — 111:98, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 3-3.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов. 21 очко на свой счёт записал Джамал Мюррей.

В составе «Клипперс» 33 очка, шесть подборов и три передачи на свой счёт записал Пол Джордж. Ещё 25 очков на счету Кавая Леонарда.

Следующая игра между «Денвером» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 16 сентября. Начало – в 2:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
13 сентября 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
111 : 98
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Маррей - 21, Харрис - 16, Портер - 13, Моррис - 10, Крэйг - 7, Миллсэп - 6, Грант - 4, Бартон, Бол, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Дэниелс, Кук, Пламли, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 33, Леонард - 25, Л. Уильямс - 14, Грин - 11, Моррис - 5, Харрелл - 5, Беверли - 2, Зубац - 2, Шамет - 1, Джексон, Коффи, Макгрудер, Мэнн, Ноа, Паттерсон
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