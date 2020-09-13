Мощный дабл-дабл Йокича помог «Денверу» сравнять счёт в серии с «Клипперс»

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», в котором сильнее оказались номинальные хозяева паркета игроки «Денвера» — 111:98, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 3-3.



Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов. 21 очко на свой счёт записал Джамал Мюррей.



В составе «Клипперс» 33 очка, шесть подборов и три передачи на свой счёт записал Пол Джордж. Ещё 25 очков на счету Кавая Леонарда.



Следующая игра между «Денвером» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 16 сентября. Начало – в 2:00 мск.