Риверс объяснил, почему «Клипперс» разбазарили 19 очков преимущества в матче с «Наггеттс»

Главный тренер «Лос-Анджелес» Клипперс" Док Риверс прокомментировал поражение от «Денвера» в шестом матче серии плей-офф НБА (98:111, 3-3).
«Сложно сказать, что произошло, но всё будет хорошо к седьмой игре. Я думал, что как только Маррей упал с травмой, игра изменилась. Думаю, у нас была более физически готовая команда. Мы атаковали, попадали по кольцу, но с этого момента всё пошло не так. Я использую все наши тайм-ауты только для того, чтобы спланировать, как мы будем играть в следующих эпизодах.
Это был красивый баскетбол, а затем мы просто перестали играть. Мы перестали двигать мяч. Перестали атаковать в нападении. Они забивали только потому что мы не забивали. Обычно после игры говорят, что нас подвела защита, но сегодня вечером это было бы оскорбительно. Думаю, что нас подвела наша собственная обида», — приводит слова Дока Риверса ASAP.
- 14 сентября 2020
-
00:31
-
00:13
-
00:00
- 13 сентября 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:42
-
23:41
-
23:38
-
22:59
-
22:53
-
21:47
-
21:25
-
20:57
-
20:28
-
18:57
-
18:06
-
17:54
-
15:42
-
14:37
-
14:20
-
14:10
-
14:03
-
13:47
-
12:58
-
11:02
-
10:40
-
10:35
-
09:36
-
08:49
-
08:35
-
08:26
-
07:58
-
07:50
-
07:38
-
07:26