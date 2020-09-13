Риверс объяснил, почему «Клипперс» разбазарили 19 очков преимущества в матче с «Наггеттс»

Главный тренер «Лос-Анджелес» Клипперс" Док Риверс прокомментировал поражение от «Денвера» в шестом матче серии плей-офф НБА (98:111, 3-3).



«Сложно сказать, что произошло, но всё будет хорошо к седьмой игре. Я думал, что как только Маррей упал с травмой, игра изменилась. Думаю, у нас была более физически готовая команда. Мы атаковали, попадали по кольцу, но с этого момента всё пошло не так. Я использую все наши тайм-ауты только для того, чтобы спланировать, как мы будем играть в следующих эпизодах.



Это был красивый баскетбол, а затем мы просто перестали играть. Мы перестали двигать мяч. Перестали атаковать в нападении. Они забивали только потому что мы не забивали. Обычно после игры говорят, что нас подвела защита, но сегодня вечером это было бы оскорбительно. Думаю, что нас подвела наша собственная обида», — приводит слова Дока Риверса ASAP.