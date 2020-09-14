Никола Йокич лаконично прокомментировал мощный камбэк «Денвера» в игре с «Клипперс».
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился мнением после победы в шестом матче серии полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (111:98, 3-3), в ходе которого его команда отыграла 19 очков по ходу второй половины.
«Мы не испытываем давления. Всё давление на них», — приводит слова Йокича Bleacher Report.
Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов. 21 очко на свой счёт записал Джамал Мюррей. В составе «Клипперс» 33 очка, шесть подборов и три передачи на свой счёт записал Пол Джордж. Ещё 25 очков на счету Кавая Леонарда.
Следующая игра между «Денвером» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 16 сентября. Начало – в 2:00 мск.
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