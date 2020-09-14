Спорный топ-10 игроков в истории НБА от Fox News. О'Нил — третий, Леброн ниже Джордана

Fox News опубликовал свою версию топ-10 игроков в истории НБА, которая была названа спорной, сообщает Fadeaway World.

Первые две позиции не вызывают вопросов. Легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан опередил форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, что вписывается в общепринятую картину. Самым неоднозначным названо решение поставить центрового Шакила О'Нила на третье местое выше его экс-одноклубника по «Лейкерс» Коби Брайанта и ряда легендарных игроков прошлого столетия. Шакил за карьеру выиграл 4 титула чемпиона НБА, в то время как у Коби 5 чемпионских званий. Кроме того, Абдул-Джаббар и Чемберлен большинством экспертов считаются более доминирующими центровыми, чем О'Нил.

В топ-10 рейтинга вошли Карим Абдул-Джаббар (4-е место), Мэджик Джонсон (5-е), Коби Брайант (6-е), Тим Данкан (7-е), Уилт Чемберлен (8-е), Ларри Бёрд (9-е) и Билл Рассел (10-е).

