Александр Церковный: в публикациях СМИ бюджет «Зенита» был очень сильно завышен

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что СМИ приписывали команде завышенный бюджет в прошлом сезоне.



«В прошлом сезоне наш бюджет снизился, даже несмотря на участие в Евролиге. Мы старались не комментировать цифры, которые нам приписывались западными и рядом российских СМИ в сезоне-2019/20. В этих публикациях бюджет «Зенита» был очень сильно завышен. Большинство спортивных клубов были вынуждены сократить бюджеты из-за пандемии. Мы тоже сделали это по всем направлениям. Поэтому, чтобы продолжать развивать нашу академию, с охватом всего Санкт-Петербурга, нам пришлось принести в жертву одну из команд.

С одной стороны, это вынужденная мера. С другой, в этом году воспитанников академии баскетбола «Зенит», готовых получать постоянную игровую практику в Суперлиге-2 — два-три человека, и они задействованы в молодежной команде. Остальных же нам бы пришлось набирать на стороне — то есть, брать людей, которые не имеют никакого отношения к нашей структуре подготовки. На следующий сезон у нас уже подходит поколение игроков, которым будет необходим опыт взрослого баскетбола. Они будут близко и к основной команде, и будут результатом работы академии", — приводят слова Церковного «Известия».