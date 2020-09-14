Никола Йокич оформил новый рекорд НБА

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», в котором сильнее оказались номинальные хозяева паркета игроки «Денвера» — 111:98, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 3-3.
Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов. Также по итогам матча он установил новый рекорд НБА, сообщается в «твиттере» журналиста Джастина Кубатко. Он набрал 600 очков, сделал 300 подборов и отдал 150 результативных передач быстрее, чем любой другой игрок в НБА. Для этого Йокичу понадобилось 27 матчей.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Следующая игра между «Денвером» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 16 сентября. Начало – в 2:00 мск.
- 14 сентября 2020
-
07:47
-
07:35
-
07:26
-
01:11
-
01:10
-
00:58
-
00:31
-
00:13
-
00:00
- 13 сентября 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:42
-
23:41
-
23:38
-
22:59
-
22:53
-
21:47
-
21:25
-
20:57
-
20:28
-
18:57
-
18:06
-
17:54
-
15:42
-
14:37
-
14:20
-
14:10
-
14:03
-
13:47
-
12:58
-
11:02
-
10:40
-
10:35
-
09:36
-
08:49