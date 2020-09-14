Никола Йокич оформил новый рекорд НБА

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», в котором сильнее оказались номинальные хозяева паркета игроки «Денвера» — 111:98, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 3-3.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов. Также по итогам матча он установил новый рекорд НБА, сообщается в «твиттере» журналиста Джастина Кубатко. Он набрал 600 очков, сделал 300 подборов и отдал 150 результативных передач быстрее, чем любой другой игрок в НБА. Для этого Йокичу понадобилось 27 матчей.

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Следующая игра между «Денвером» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 16 сентября. Начало – в 2:00 мск.