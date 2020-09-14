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Владелец «Хьюстона» прокомментировал уход Майка Д'Антони

Владелец «Хьюстона» прокомментировал уход Майка Д'Антони
Баскетбол / НБА 0

Владелец «Хьюстон Рокетс» Тильман Фертитта поблагодарил Майка Д'Антони, который покинул пост главного тренера команды после поражение в серии плей-офф от «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я хотел бы поблагодарить Майка и его жену Лорел за их невероятный вклад в организацию «Хьюстон Рокетс» и наше сообщество. Д'Антони — настоящий профессионал и потрясающий баскетбольный ум. Он — победитель, и мы были очень счастливы сотрудничать последние четыре сезона с таким выдающимся тренером и лидером. Желаем Майку и Лорел только успеха и счастья в будущем», — приводит слова владельца «Хьюстона» Clutch Points.

Д'Антони возглавлял «Рокетс» с 2016 года. Команда ни разу не доходила до финала НБА под его руководством. В сезоне-2019/2020 «Рокетс» вылетели на стадии полуфинала Западной конференции в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4).

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