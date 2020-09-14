Желающий перейти в НБА Кампаццо прояснил позицию по выступлению за «Реал»
Разыгрывающий «Реала» Факундо Кампаццо после победы своей команды в финале Суперкубке Испании с «Барселоной» (72:67) заявил, что несмотря на желание перейти в клуб НБА он полностью сосредоточен на выступлении за мадридцев.
«Не хочу думать дальше сегодняшнего дня. Я не знаю, что будет завтра. Хочу спокойно наслаждаться моментом. Мои товарищи по команде проделывают невероятную работу каждый день. Я также спокоен и отдаю всего себя в Мадриде. На данный момент я остаюсь здесь, выкладываясь на все сто процентов», — приводит слова Кампаццо Eurohoops.
Факундо был признан MVP Суперкубка Испании. Аргентинец набирал в среднем 15 очков, 4,5 передачи и 4,5 подбора за два матча турнира с «Тенерифе» и «Барселоной».
- 14 сентября 2020
-
11:06
-
10:31
-
09:39
-
09:19
-
07:47
-
07:35
-
07:26
-
01:11
-
01:10
-
00:58
-
00:31
-
00:13
-
00:00
- 13 сентября 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:42
-
23:41
-
23:38
-
22:59
-
22:53
-
21:47
-
21:25
-
20:57
-
20:28
-
18:57
-
18:06
-
17:54
-
15:42
-
14:37
-
14:20
-
14:10
-
14:03
-
13:47
-
12:58
-
11:02
Партнерский контент