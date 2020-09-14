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Желающий перейти в НБА Кампаццо прояснил позицию по выступлению за «Реал»

Желающий перейти в НБА Кампаццо прояснил позицию по выступлению за «Реал»
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий «Реала» Факундо Кампаццо после победы своей команды в финале Суперкубке Испании с «Барселоной» (72:67) заявил, что несмотря на желание перейти в клуб НБА он полностью сосредоточен на выступлении за мадридцев.

«Не хочу думать дальше сегодняшнего дня. Я не знаю, что будет завтра. Хочу спокойно наслаждаться моментом. Мои товарищи по команде проделывают невероятную работу каждый день. Я также спокоен и отдаю всего себя в Мадриде. На данный момент я остаюсь здесь, выкладываясь на все сто процентов», — приводит слова Кампаццо Eurohoops.

Факундо был признан MVP Суперкубка Испании. Аргентинец набирал в среднем 15 очков, 4,5 передачи и 4,5 подбора за два матча турнира с «Тенерифе» и «Барселоной».

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