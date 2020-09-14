Эксперт: поздравляю, Леброн. Похоже, ты только что выиграл четвёртый титул

Аналитик НБА Скип Бэйлесс уверен, что «Лос-Анджелес Лейкерс» станет победителем сезона-2019/2020 и уже поздравил звёздного форварда команды Леброна Джеймса с потенциальным завоеванием чемпионского перстня.



«Клипперс» снова превратились в жалкое посмешище. Они вели с преимуществом в 16 очков в первой половине, но сдулись и растеряли его к концу. Команда перестала играть в обороне.



Поздравляю, Леброн. Похоже, ты только что выиграл свой четвёртый титул. «Наггетс» захватили контроль над серией. Так что теперь, Брон, тебе осталось обыграть «Денвер» и победителя пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс». Лёгкая прогулка», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».



Напомним, в противостоянии «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» счёт равный — 3-3. «Лейкерс» предстоит сыграть с победителем этой пары в финале Западной конференции.