Ламело Болл спрогнозировал чемпиона НБА-2020

Претендент на первый номер драфта НБА 2020 года Ламело Болл дал прогноз на то, какие команды сыграют в финале плей-офф нынешнего сезона, а также предсказал победителя турнира. По его мнению, чемпионство оспорят «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс».



«Ставлю на то, что «Лейкерс» выиграют чемпионат, победив в финальной серии «Бостон», – написал 19-летний разыгрывающий на своей странице в "Твиттере".

Напомним, в противостоянии «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» счёт равный — 3-3. «Лейкерс» предстоит сыграть с победителем этой пары в финале Западной конференции. В решающей серии на Востоке встретятся «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».



Ламело Болл провёл сезон в австралийской лиге NBL в составе «Иллавары» и был признан лучшим новичком лиги. В среднем за матч он набирал 17,0 очка, а также делал 7,6 подбора и 6,8 передачи.