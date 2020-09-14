Ламело Болл спрогнозировал чемпиона НБА-2020

Претендент на первый номер драфта НБА 2020 года Ламело Болл дал прогноз на то, какие команды сыграют в финале плей-офф нынешнего сезона, а также предсказал победителя турнира. По его мнению, чемпионство оспорят «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс».
«Ставлю на то, что «Лейкерс» выиграют чемпионат, победив в финальной серии «Бостон», – написал 19-летний разыгрывающий на своей странице в "Твиттере".
Напомним, в противостоянии «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» счёт равный — 3-3. «Лейкерс» предстоит сыграть с победителем этой пары в финале Западной конференции. В решающей серии на Востоке встретятся «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».
Ламело Болл провёл сезон в австралийской лиге NBL в составе «Иллавары» и был признан лучшим новичком лиги. В среднем за матч он набирал 17,0 очка, а также делал 7,6 подбора и 6,8 передачи.
- 14 сентября 2020
-
12:42
-
12:36
-
12:03
-
11:40
-
11:37
-
11:06
-
10:31
-
09:39
-
09:19
-
07:47
-
07:35
-
07:26
-
01:11
-
01:10
-
00:58
-
00:31
-
00:13
-
00:00
- 13 сентября 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:42
-
23:41
-
23:38
-
22:59
-
22:53
-
21:47
-
21:25
-
20:57
-
20:28
-
18:57
-
18:06
-
17:54
-
15:42
-
14:37
-
14:20