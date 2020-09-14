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Ламело Болл спрогнозировал чемпиона НБА-2020

Ламело Болл спрогнозировал чемпиона НБА-2020
Баскетбол / НБА 0

Претендент на первый номер драфта НБА 2020 года Ламело Болл дал прогноз на то, какие команды сыграют в финале плей-офф нынешнего сезона, а также предсказал победителя турнира. По его мнению, чемпионство оспорят «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс».

«Ставлю на то, что «Лейкерс» выиграют чемпионат, победив в финальной серии «Бостон», – написал 19-летний разыгрывающий на своей странице в "Твиттере".

Напомним, в противостоянии «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» счёт равный — 3-3. «Лейкерс» предстоит сыграть с победителем этой пары в финале Западной конференции. В решающей серии на Востоке встретятся «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».

Ламело Болл провёл сезон в австралийской лиге NBL в составе «Иллавары» и был признан лучшим новичком лиги. В среднем за матч он набирал 17,0 очка, а также делал 7,6 подбора и 6,8 передачи.

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