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Тренер «Реала» прокомментировал победу над «Барселоной» в первом «эль-класико» сезона

Тренер «Реала» прокомментировал победу над «Барселоной» в первом «эль-класико» сезона
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо подвёл итоги финальной игры в Суперкубке Испании, где его команда обыграла «Барселону» со счётом 72:67.

«Ни у одной из команд не было шанса на отрыв. С точки зрения игры в обороне это был хороший матч для обеих команд. Решающую роль сыграли мелкие детали. Когда мы действовали хорошо, нам удавалось выйти вперёд, как и им. В значительной степени таким и должен быть финал. Я хочу поздравить «Барселону», у которой были отличные выходные, а также своих ребят, они хорошо поработали.

Что касается Кампаццо, то ситуация проста. Он игрок «Реала». Факундо сыграл в Суперкубке и был признан MVP. Я в восторге от него, его все любят», — приводит слова Ласо официальный сайт мадридского клуба.

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