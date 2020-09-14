Яннис Адетокунбо сделал первый пост в «Инстаграме» после отписки от клуба и партнёров

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сделал первый пост в «Инстаграме» после того, как недавно отписался от клуба и всех партнёров по команде.

Яннис опубликовал фото с наградой лучшему оборонительному игроку НБА, сделав подпись «Благодарен». Адетокунбо до сих пор так и не объяснил, почему отписался от клуба и товарищей по команде в социальной сети.

Фото доступно на странице Янниса Адетокунбо в «Инстаграме».

«Милуоки» завершил сезон-2019/2020 вылетом в серии второго раунда плей-офф Восточной конференции с «Майами Хит» (1-4). Яннис заявил о приверженности «Бакс». «Милуоки» не планирует обменивать Адетокунбо, даже если он откажется подписывать супермаксимальное продление контракта на $ 220 млн.



Адетокунбо станет неограниченно свободным агентом в межсезонье-2021. По информации СМИ, Янниса хотят заполучить «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит».