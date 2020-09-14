Яннис Адетокунбо сделал первый пост в «Инстаграме» после отписки от клуба и партнёров

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сделал первый пост в «Инстаграме» после того, как недавно отписался от клуба и всех партнёров по команде.
Яннис опубликовал фото с наградой лучшему оборонительному игроку НБА, сделав подпись «Благодарен». Адетокунбо до сих пор так и не объяснил, почему отписался от клуба и товарищей по команде в социальной сети.
Фото доступно на странице Янниса Адетокунбо в «Инстаграме».
«Милуоки» завершил сезон-2019/2020 вылетом в серии второго раунда плей-офф Восточной конференции с «Майами Хит» (1-4). Яннис заявил о приверженности «Бакс». «Милуоки» не планирует обменивать Адетокунбо, даже если он откажется подписывать супермаксимальное продление контракта на $ 220 млн.
Адетокунбо станет неограниченно свободным агентом в межсезонье-2021. По информации СМИ, Янниса хотят заполучить «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит».
- 14 сентября 2020
-
12:42
-
12:36
-
12:03
-
11:40
-
11:37
-
11:06
-
10:31
-
09:39
-
09:19
-
07:47
-
07:35
-
07:26
-
01:11
-
01:10
-
00:58
-
00:31
-
00:13
-
00:00
- 13 сентября 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:42
-
23:41
-
23:38
-
22:59
-
22:53
-
21:47
-
21:25
-
20:57
-
20:28
-
18:57
-
18:06
-
17:54
-
15:42
-
14:37
-
14:20