Кубок Гомельского состоится без иностранных участников. Опубликовано расписание турнира

В этом году Кубок Гомельского пройдёт без иностранных участников, сообщает официальный сайт ЦСКА. Ранее планировался приезд греческого «Панатинаикоса» и сербской «Црвены Звезды».



«Состав участников 13-го традиционного Кубка Александра Гомельского из-за пандемийных обстоятельств менялся неоднократно и в итоге оказался совсем не таким, как изначально планировалось.



«Панатинаикос» выбили проблемы с документами и логистикой. Афинянам полагалось лететь в Москву из Каунаса, с выставочного турнира Евролиги, а прямых – или хотя бы с удобной пересадкой – рейсов из Литвы в Россию нет. Да и визы многим членам делегации оформить не успевали.



Серия положительных тестов на Covid-19 вывела из строя сначала «Локомотив-Кубань», а затем и УНИКС, который согласился заменить на соревнованиях ПАО. «Црвена Звезда» выступала на турнире в Турции, где в рядах её соперников был, как выяснилось, заражённый. Белградцы решили не рисковать накануне старта официальных матчей, принесли извинения организаторам и остались дома. Казанцы не спешили с отказом, цеплялись за возможность приехать в Москву до последнего, но в итоге сказали «нет».



Пришлось искать сразу две замены, чтобы сохранить формат турнира. Это оказалось невероятно сложно. Пригласить иностранную команду было уже невозможно, поскольку для оформления соответствующих разрешений не хватало времени. Приглашения практически всем российским клубам Лиги ВТБ («Химкам», «Зениту», «Автодору», «Нижнему», «Енисею») приводили к отказам по разным весомым причинам. Клубы Суперлиги оказались тоже «разобранными» по предсезонным турнирам.



Важно сказать огромное спасибо коллегам из «Пармы» и МБА. В сжатые сроки они сумели перестроить свой график и дать добро на участие в очень важном для ЦСКА и всей Москвы баскетбольном соревновании. Было бы обидно прерывать серию из 12 подряд Кубков, носящих имя великого «армейского» тренера. Немалое терпение и понимание проявил и главный организатор «Москомспорт», которому пришлось неоднократно менять планы, заново заниматься бронированием билетов и гостиниц, отменять уже сделанные заказы.



Нам в свою очередь будет приятно увидеть в престижном турнире сразу две «армейские» дружины. Главную ждёт последняя ступень подготовки к сезону, а «дубль» получит уникальный шанс сразиться со взрослой командой высокого уровня», — отметила пресс-служба «армейцев».



Расписание Кубка Гомельского:

17 сентября

«Парма» (Пермь) – ЦСКА-2. 17:00 мск

ЦСКА – МБА (Москва). 20:00 мск

18 сентября

Матч за 3-е место. 16:00 мск

Финал. 19:00 мск