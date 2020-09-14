«Никс» серьёзно нацелены заполучить Криса Пола

«Нью-Йорк Никс» сделает в межсезонье-2020 «серьёзное предложение» по обмену разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Криса Пола, утверждает издание The Spun.



Пол провёл первый сезон в составе «Тандер», набирая 17,6 очка и 6,7 передачи в среднем за игру. Он помог команде выйти в плей-офф-2020. Команда заняла пятое место в Западной конференции. Однако уже в первом раунде «Оклахома» уступила в упорной серии «Хьюстон Рокетс» — 3-4.



«Нью-Йорк» нацелен на улучшение результатов после серии неудачных сезонов. Контракт Пола рассчитан до 2022 года. За два сезона он заработает $ 85,5 млн.

Ранее сообщалось, что возможность приобретения у «Оклахома-Сити Тандер» Пола рассматривают также в «Милуоки Бакс» и «Филадельфии Сиксерс».