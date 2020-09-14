Стивенс рассказал, что делает «Майами» сложным соперником
Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс поделился мнением относительно предстоящей серии плей-офф в финале Восточной конференции НБА с «Майами Хит». Он рассказал, в чём видит главную силу соперников.
«Игроки «Майами Хит» хорошо подготовлены и действуют организованно на обеих концах площадки. Они побеждают через игру в защите. Их баскетболисты крутые и умные, всегда находятся в нужных местах, знают, как доставлять неприятности. Думаю, они играли чуть ли не лучше всех в последние два месяца», — приводит слова Стивенса Clutch Points.
«Бостон» занял третье место в регулярном чемпионате, а «Майами» — пятое. «Селтикс» и «Хит» выбили первую и вторую команды Востока в полуфинале — «Торонто Рэпторс» (4-3) и «Милуоки Бакс» (4-1) соответственно.
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