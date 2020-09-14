Андрей Кириленко назвал главную проблему российского баскетбола

Президент РФБ Андрей Кириленко ответил на вопрос о главной проблеме российского баскетбола.
«Главная на сегодня проблема российского баскетбола? Недостаток стимулов для работы детским тренером. Маленькие зарплаты, которые чаще всего зависят от результата и не позволяют уделять большое время воспитанию новых талантов. Спортивные школы в России, как правило, содержатся государством и соответственно, отчитываются перед ним же. Тот, кто не показывает результата сегодня, рискует завтра недополучить финансирование. Поэтому тренер скорее будет использовать проверенную пятёрку и нескольких запасных, чем задействовать как можно больше игроков, давая всем одинаковую возможность развиваться. Это глобальная проблема всего российского спорта, а не только баскетбола», — приводит слова Кириленко «Петербургский дневник».
- 14 сентября 2020
-
15:31
-
15:05
-
14:34
-
14:29
-
14:27
-
13:19
-
12:46
-
12:42
-
12:36
-
12:03
-
11:40
-
11:37
-
11:06
-
10:31
-
09:39
-
09:19
-
07:47
-
07:35
-
07:26
-
01:11
-
01:10
-
00:58
-
00:31
-
00:13
-
00:00
- 13 сентября 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:42
-
23:41
-
23:38
-
22:59
-
22:53
-
21:47
-
21:25
-
20:57