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Андрей Кириленко назвал главную проблему российского баскетбола

Андрей Кириленко назвал главную проблему российского баскетбола
Баскетбол 0

Президент РФБ Андрей Кириленко ответил на вопрос о главной проблеме российского баскетбола.

«Главная на сегодня проблема российского баскетбола? Недостаток стимулов для работы детским тренером. Маленькие зарплаты, которые чаще всего зависят от результата и не позволяют уделять большое время воспитанию новых талантов. Спортивные школы в России, как правило, содержатся государством и соответственно, отчитываются перед ним же. Тот, кто не показывает результата сегодня, рискует завтра недополучить финансирование. Поэтому тренер скорее будет использовать проверенную пятёрку и нескольких запасных, чем задействовать как можно больше игроков, давая всем одинаковую возможность развиваться. Это глобальная проблема всего российского спорта, а не только баскетбола», — приводит слова Кириленко «Петербургский дневник».

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