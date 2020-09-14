Харден рассказал, как на «Рокетс» повлиял скандал с приглашением посторонней девушки

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден заявил, что дисквалификация форварда Дэньюэла Хауза до конца сезона в ходе серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4) стала отвлекающим фактором для команды.



«Очень разочаровывающая история. Это сказалось на нас, повлияло на команду. Это сказалось на нас, потому что стало отвлекающим фактором. Кроме того Хауз стал важной частью ротации», – приводит слова Хардена Reddit.



Хауз был дисквалифицирован до конца сезона-2019/2020 после расследования, которое показало, что он привёл в свой номер в «пузыре» постороннего человека, находившегося там в течение продолжительного времени. Ранее СМИ сообщали, что речь идёт о девушке, которая делает игрокам тесты на коронавирус, и что Хауз провёл с ней ночь. Правила лиги позволяют приводить в «пузырь» только близких родственников.