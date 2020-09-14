Горан Драгич назвал фундаментальное отличие «Бостона» и «Милуоки»

Разыгрывающий «Майами Хит» Горан Драгич рассказал, в чём заключается различие между «Милуоки Бакс», которых его команда обыграла в полуфинале плей-офф Восточной конференции (4-1), и будущими соперниками — «Бостон Селтикс».



«В этих командах немного отличается подход. Думаю, Яннис Адетокунбо не получает такой же поддержки от партнёров, как Джейсон Тейтум, вокруг которого постоянно находятся Кемба Уокер и Джейлен Браун. Он, без сомнения, лидер команды. Нам нужно подготовиться к нему, но мы не можем просто бросить всю защиту на Тейтума и забыть о других их парнях



Браун вносит огромным вклад в их игру, Кемба тоже. Они получают поддержку от Тейтума. Он продемонстрировал, что является всесторонним игроком — может действовать сам и создавать моменты для партнёров», — приводит слова Драгича Eurohoops.