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Церковный: теперь у «Зенита» есть Пападопулос, титулованнее специалиста найти сложно

Церковный: теперь у «Зенита» есть Пападопулос, титулованнее специалиста найти сложно
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что клубу из Санкт-Петербурга повезло с назначением Маноса Пападопулоса на должность спортивного директора.

«В первую очередь у нас появился спортивный директор, последние два сезона эта позиция в «Зените» оставалась вакантной. Мы тщательно искали человека, у которого не просто был бы опыт работы в Евролиге, а победный опыт. В этом свете нам наконец-то повезло. Теперь у нас есть Манос Пападопулос, титулованнее специалиста в Евролиге найти сложно, а может быть, даже невозможно.
Мы вели переговоры и с другими кандидатами на должность спортивного директора. Это тоже были известные персоны в мире баскетбола, но фамилии раскрывать не буду.

Конечно, Пападопулос участвовал в трансферной кампании «Зенита» летом. Все игроки, которые были подписаны, получили в том числе одобрение Маноса», — приводят слова Церковного «Известия».

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